В парках Подмосковья будут бесплатно раздавать воду детям 24 и 25 июня

Парки культуры и отдыха Подмосковья организуют бесплатную раздачу воды детям в жаркие дни 24 и 25 июня. Об этом сообщила пресс-служба Министерства благоустройства Московской области.

«В Московской области стоит аномальная жара. В такие дни парки, где можно спрятаться от солнца в тени деревьев, особенно востребованы. Поэтому, в эти два жарких дня, 24 и 25 июня, мы будем раздавать воду детям», — сказал министр благоустройства региона Михаил Хайкин.

Сотрудники парков и волонтеры будут раздавать бесплатную воду всем желающим детям.

Раздавать воду будут в балашихинском парке Пехорка, Центральном парке Богородского, парке усадьбы Кривякино и Москворецком парке Воскресенска, парке «Елочки» в Домодедове, городском парке культуры и отдыха Ивантеевки, Сестрорецком парке Клина, Центральном парке Ленинского округа, Центральном парке г. о. Мытищи, Парке культуры, отдыха и спорта им. Л. Лазутиной, «Раздолье» и Малевича в Одинцовском округе, Скитских прудах Сергиева Посада, химкинском парке Толстого и в городском парке Шаховской.