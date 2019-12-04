Качественная медицина рядом с домом. В Озерской ЦРБ появились цифровой рентген и маммограф

В Озерскую Центральную районную больницу завезли новейшее оборудование, в том числе цифровой рентген и маммограф. Теперь жителям округа не придется ездить на обследования в областные центры. Следить за здоровьем стало проще.

Новый аппарат в кабинете детского рентгенолога появился благодаря федеральной программе «Детство». Старый рентген работал с обычной пленкой, снимки приходилось подолгу ждать. Новый аппарат цифровой, одна минута — и результат уже на экране.

«Мы пришли в новый кабинет, абсолютно другой! Это несравнимые ощущения — то, что было там, и то, что сейчас. Здорово! Сюда не страшно заходить», — поделилась ощущениями мама маленькой пациентки Наталья Жукова.

Новое, более высокое качество снимков — это еще и более точный диагноз. Врачам больше не нужно вглядываться в неразборчивые негативы, теперь все в высоком разрешении и на экране.

Источник фото: телеканал «360»

«Рентгенолог имеет возможность рассматривать любые сосудистые рисунки, любые затемнения, которые только могут быть на снимке, приближая то или иное изображение», — прокомментировал главврач Озерской ЦРБ Юрий Володин и добавил, что второй колоссальный плюс нового аппарата — это возможность в случае сомнения воспользоваться вторым мнением, ведь цифровой аппарат подключен к Сети.

Когда в Озерах делается снимок, он сразу поступает и к врачам областной клиники МОНИКИ. Так, у одного снимка могут быть два независимых заключения. Возможность получить второе мнение есть и для снимков на новом маммографе. В Озерах этот аппарат недавно и тоже в рамках программы. Но на этот раз уже областной.

Источник фото: телеканал «360»

«Теперь, чтобы пройти качественное медицинское обследование, женщинам нет необходимости ездить в другой город за 40 километров, а то бывало и дальше. Женщины даже ездили в Москву на такое обследование», — вспоминает пациентка Ирина Гонобоблева.

Теперь в Москву будут направляться только лишь снимки, но это крайняя мера. В большинстве же случаев результаты поступают сразу к лечащим врачам пациентов — и тоже за несколько кликов.

Главный врач Озерской центральной районной больницы пояснил, что еще одним огромным плюсом нового оборудования является то, что прямо из рентген-кабинета изображение может попасть к врачу, который отправил пациента на это обследование. И вместе с рентгенологом врач сможет обсудить те или иные нюансы.

Источник фото: телеканал «360»

Оборудование в Озерской ЦРБ появляется, а очереди исчезают. Теперь, когда качественное обследование в городском округе стало буквально у дома, талонов к врачу должно хватить всем.