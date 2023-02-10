Подмосковье 10 февраля 2023, 11:27 Круглый стол о поддержке социального бизнеса пройдет в Орехово-Зуеве 14 февраля

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Центр «Мой бизнес» проведет круглый стол для социальных предпринимателей «От сохи до промышленных гигантов: истории династий российских предпринимателей» в Орехово-Зуеве 14 февраля.

Участникам встречи расскажут о поддержке частных музеев и социального бизнеса, а также о программах льготного финансирования.

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Мероприятие пройдет в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Для регистрации необходимо направить письмо на электронную почту predprinimatelstvo@bk.ru.

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