Стадион «Знамя труда» открыли в Орехово-Зуеве

В подмосковном Орехово-Зуеве после завершения реконструкционных работ открылся стадион «Знамя труда».

Об этом рассказали в пресс-службе подмосковного Минспорта, сообщается на сайте правительства Московской области.

На территории стадиона появились поле с подогревом, трибуны на две с половиной тысячи мест, зона для занятий легкой атлетикой, универсальная спортплощадка, предназначенная для игр в волейбол, баскетбол и теннис, и спортзал на 400 квадратных метров.

«В Орехово-Зуево все, от профессионалов до любителей, неравнодушных к спорту, ждали завершения реконструкции стадиона „Знамя труда“. За это время, что велись работы, без преувеличения жемчужина местного спорта заметно преобразилась», — приводятся в сообщении слова главы министерства Романа Терюшкова.

Кроме матчей по футболу на стадионе будут развивать секции легкой атлетики, бадминтона, спортивной гимнастики, киокусинкай и плавания.

Реконструкция стадиона проходила с 2017 года, уточняется в материале.

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