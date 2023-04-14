Подмосковье 14 апреля 2023, 12:29 Детский сад № 18 капитально отремонтируют в Орехово-Зуеве к сентябрю Никита Матвеенко

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Капитальный ремонт второго корпуса детского сада № 18 начался в Орехово-Зуеве. Там обновят крышу и откроют новые кабинеты. Завершить работы планируют к сентябрю.

Здание было построено 60 лет назад. Износ кровли составил 60%, поэтому ее будут менять полностью. Также там обновят плиты перекрытия, откроют новые кабинеты и обеспечат доступную среду для детей.

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«У нас появится кабинет психолога со всем оборудованием, планируем сделать соляную пещеру, будет добавлена комната для игр, добавится уголок обучения правилам дорожного движения. Здесь будет все современно и безопасно для детей», — рассказала заведующая детским садом Татьяна Савкина.

На территории также сделают пожарные проезды и заменят забор.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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