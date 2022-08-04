В Одинцовском роддоме начали оперировать пациенток с патологиями

В Одинцовском роддоме помогают женщинам с гинекологическими заболеваниями рожать здоровых малышей. Раньше беременным с серьезными диагнозами приходилось ездить на лечение в соседние округа.

Новым заведующим Одинцовского роддома стал Нарт Кунешко. На счету у акушера-гинеколога - более 10 тысяч счастливых рожениц. Среди них — женщины с патологиями. А чтобы выявлять такие случаи на ранних стадиях, каждую будущую маму приглашают на обследования.

«Это экспертный аппарат, тут можно делать скрининги, первый и второй. Доплер, пороковые развития можем определить», — рассказал заведующий.

Источник фото: телеканал «360»

Также по всему округу работают кабинеты акушеров-гинекологов женских консультаций. Там проводят осмотры и диагностические обследования на ранних стадиях беременности.

Источник фото: телеканал «360»

«У каждой амбулатории и женской консультации есть врач. Если они определяют высокий риск, где высокий процент, то они переводятся в ближайший перинатальный центр», — рассказал заведующий Одинцовским родильным домом Нарт Кунешко.

Источник фото: телеканал «360»

Чтобы узнать, как записаться на прием к врачу или какие документы необходимо собрать, можно обратиться в единый кол-центр «Стань мамой в Подмосковье». Операторы готовы ответить на все интересующие вопросы.

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