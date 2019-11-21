В Перхушковской больнице в Одинцове наградили лучших педиатров. Они отметили профессиональный праздник 20 ноября. Детским врачам вручили благодарственные грамоты.

В коллекции у Марины — множество детских рисунков. Это благодарность от маленьких пациентов. При этом педиатром она работает лишь с ноября этого года. Девушка недавно окончила ординатуру и приехала работать в Перхушковскую больницу по программе «Земский доктор». До этого она жила в Балашихе. Марина признается: над выбором профессии долго не раздумывала.

«Я очень люблю детей. А детки болеют. Своей целью я все-таки вижу недопущение болезней, а то можно сделать непосредственно, контактируя с детьми — часто, много, каждодневно. А осуществить это можно как раз через прием участкового врача», — отметила участковый педиатр Марина Белова.

Источник фото: телеканал «360»

В поликлинике Перхушковской больницы восемь докторов, преданных своей работе. Кто-то, как и Марина, пришел недавно, а кто-то уже принимает детей своих бывших пациентов.

«Работаю 35 лет, на одном месте, здесь. Сил, безусловно, хватает. Как сказали одни мои родители — мы подпитываемся энергией от детей, поэтому у нас сил много». — отметила старший педиатр Алла Евсеенкова.

Источник фото: телеканал «360»

В конце ноября в России отмечают день педиатра. В Одинцовской больнице лучших детских врачей отметили благодарственными грамотами.

Сейчас в Перхушковской больнице обслуживается 4680 детей. Это примерно 50 маленьких пациентов каждый день. У некоторых — очень серьезные заболевания.

Источник фото: телеканал «360»

«Это столько прикрепленных. Мы принимаем всех детей абсолютно, потому что в любом случае детей нельзя отказываться принимать, каждый вызов, каждый приход обслуживается и принимается», — подчеркнул главный врач ГБУЗ МО «Одинцовская районная больница № 2» Ашот Геворкян.

Источник фото: телеканал «360»

Работы много даже в праздник. Большинство врачей — на вызовах и поздравления примут позже. Марину тоже ждут дела — нужно заполнить истории болезней. А потом молодой доктор отправится на патронаж, чтобы держать под контролем здоровье новорожденных пациентов.