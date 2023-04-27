Подмосковье 27 апреля 2023, 04:22 Церемония закрытия кинофестиваля «День Победы» прошла в Одинцове Мария Шматкова

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Второй международный кинофестиваль «День Победы» прошел с 17 по 21 апреля в Одинцовском городском округе. В рамках мероприятия было показано 50 художественных фильмов для порядка 6000 зрителей. Фестиваль состоялся при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.

Кроме конкурсной программы гости мероприятия посмотрели картины, которые не были представлены в соревновательной части. Немецкий режиссер Вильгельм Домке-Шульц представил работу «Лица Донбасса», а кинодеятель из Сербии Милана Маяр подготовила картину «Не плачь, мать».

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В основную конкурсную программу вошли 27 фильмов. Гран-При фестиваля было присуждено фильму «Девять героев», режиссёр Владимир Шуванников. Кинодеятель поблагодарил судей за высокую оценку его работы и отметил хороший уровень организации кинофестиваля.

«Приходит время настоящих героев. Вот этот кинофестиваль возвращает настоящих героев. Спасибо за создание этого кинофестиваля и за ваше большое и очень нужное дело», — рассказал режиссер.

В конкурсе российских документальных фильмов победителем стала картина «Узники» режиссера Александр Калашников. Лучшим фильмом в номинации «Международный конкурс документальных фильмов» признана белорусская лента «Перезвон» Евгения Сетько, дипломом лауреата была отмечена узбекская картина «Несломленные» Шухрата Махмуда. В номинации «Международный конкурс короткометражных игровых фильмов» отмечена российская кинолента «Африка» Дарьи Биневской.

Председатель комитета по культуре администрации Одинцовского округа Ирина Ватрунина отметила важность проведения кинофестиваля и особую значимость для культурной жизни города.

«Именно в Одинцовском округе всё началось. Началось с показа документального фильма Максима Кузнецова „Мы в садовника играли“, потом родилась идея организовать кинофестиваль и вот он уже проходит во второй раз. Это очень большое дело и заслуга всей команды. Зрителям Одинцовского округа и Москвы очень повезло, они смогли увидеть весь широкий спектр документального кино на тему Великой Отечественной войны и именно это ценно и очень важно для нас», — рассказала Ватрунина.

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