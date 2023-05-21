Подмосковье 21 мая 2023, 03:34 Свыше 70 человек приняли участие в фестивале скандинавской ходьбы в Одинцове Мария Шматкова

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Фестиваль скандинавской (северной) ходьбы состоялся в парке культуры, спорта и отдыха «Лазутинка» в городском округе Одинцово. В мероприятии приняли участие более 70 человек, в том числе и члены движения «Активное долголетие».

«Мы за любой вид спорта. Очень любим ходить в походы, но теперь, скорее всего, будем заниматься и северной ходьбой. В нашем любимом парке для этого есть все условия. Очень здорово, что проходят такие фестивали», — поделилась одна из участниц.

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Мероприятия по скандинавской ходьбе проходят ежегодно, каждый раз количество участников стремительно растет. В этом виде спорта себя проявить может любой желающий, при этом важно правильно подобрать снаряжение и сделать разминку перед стартом.

«Для нас Лазутинка — второй дом. Занимаемся каждый день, проходим разные дистанции, но не меньше двух километров. Сегодня тоже решили взять „двойку“, чтобы остались силы на чаепитие», — рассказала участница «Активного долголетия» Лариса Бородина.

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