ПИК решил вырубить аллею в Одинцове, но его остановили. 70 лет назад ее посадили ветераны

Подрядчик строительной группы ПИК вырубил «Аллею ветеранов» в Одинцовском городском округе. 70 лет назад ее высадили участники Великой Отечественной войны. Администрация города с полицейскими пресекли незаконную вырубку.

Сообщения об уничтожении памятной аллеи, которую высадили ветераны еще 70 лет назад, появились в социальных сетях. На них оперативно отреагировали сотрудники администрации Одинцовского округа и полицейские: они пресекли уничтожение аллеи в микрорайоне Одинцово-1.

На месте специалисты выяснили, что там работает подрядная организация группы компаний «ПИК». Деревья валила крупногабаритная техника, несмотря на отсутствие разрешения на вырубку древесно-кустарниковой растительности. В результате технику подрядчика арестовали и отправили на штрафстоянку.

Полицейские начали проверку по факту незаконной рубки. В результате будет принято решение о возбуждении уголовного дела. Глава Одинцовского городского округа Андрей Иванов выяснили, что у группы компаний «ПИК» был порубочный билет, только относился он к другому земельному участку с другими насаждениями.

«На месте мы увидели бульдозер, который выкорчевывал пни и уничтожал липы — видимо, чтобы потом не было никаких доказательств об этом деянии. Хотел бы поблагодарить быструю реакцию полиции и ОБЭП, их сотрудники также выехали на место: была арестована техника, все документы, вырубка была приостановлена и сейчас правоохранительные органы ведут расследование. Данную ситуацию я держу на личном контроле», — отметил он.

Заместитель главы администрации Одинцовского округа Александр Тесля рассказал, что в конце 2020 года в муниципалитет обратились застройщики группы компаний ПИК. Они сообщили о необходимости вырубки растений на одном участке земли, который получили в рамках аренды и договора о развитии застроенных территорий.

Администрация Одинцовского округа подготовила расчеты по вырубке: застройщик должен был выплатить компенсацию в размере шести миллионов рублей, а также высадить в два раза больше растений — порядка 1,4 тысячи штук. Но весной «ПИК» начал работы не только на разрешенном участке, но и на трех смежных с ним. Подрядчик использовал крупногабаритную технику и валил деревья, хотя не получил разрешение на работы там.

«Вместе с жителями, которые обратили это внимание, остановили беспредел, который происходит на территории бывшего военного городка. Мы и дальше будем ставить такой же заслон незаконным действиям, которые предпринимает подрядчик группы компаний ПИК». — заключил Андрей Иванов.

Оценить и доказать нанесенный ущерб помогут снимки, которые сделали по поручению администрации города. На них зафиксировали все деревья на этом участке.