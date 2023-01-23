Подмосковье 23 января 2023, 09:58 Рождественская лыжная гонка прошла в Одинцове

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Любители лыж со всего Подмосковья встретились в Одинцове, чтобы посоревноваться в гонке. Новички и профи смогли показать свои силы на трех дистанциях и двух уровнях сложности.

Мероприятие проходит во второй раз. Это дружеский турнир, в котором может поучаствовать любой желающий. Семья Морозовых прибыла на турнир из Красногорска вместе с четырьмя детьми.

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«Сегодня у нас трое лыжников. Занимаются все в одной лыжной школе. Еще есть и самая младшая дочь, ей всего два года, надеемся, что и она полюбит лыжи. Она уже пробовала вставать на лыжи, но пока сильного рвения не видим, думаем, в будущем она станет хорошей лыжницей», — рассказал Николай Морозов.

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Новичкам и профессионалам предложили состязания на трех дистанциях и трех уровнях сложности. Это 600 и 1800 метров, а также шесть километров. На финише участников ждал горячий чай и награды.

Соревнования прошли по благословлению архиепископа Одинцова и Красногорска. Прихожане храмов активно занимаются спортом и участвуют в турнирах.

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