На ЦКАД по новому дублеру. Газпромбанк вложит 60 млрд рублей в новую трассу

Пробки на Егорьевском шоссе уйдут в прошлое после введения в строй новой высокоскоростной трассы-дублера. Через новую дорогу водители смогут уезжать на ЦКАД, что приведет к снижению трафика.

Концессионное соглашение о финансировании строительства подписано между ООО «М.Е.Т.К.» и правительством Московской области в присутствии первого вице-президента Газпромбанка Павла Бруссера.

Социальный эффект после введения трассы оценят все жители Московской области, большая часть транспорта перенесется на ЦКАД, а жители ближайших населенных пунктов смогут без пробок доехать, куда им нужно, отметил Бруссер.

«Этот проект интересен просто потому, что находится в зоне тяготения, если оценивать социальный эффект от его реализации там, где проживает практически треть жителей Московской области. Существующее Егорьевское шоссе просто физически не позволяет выводить трафик от Люберец до ЦКАД», — пояснил первый вице-президент Газпромбанка.

Протяженность дублера составит 36 километров.

«Мы провели специальную оценку и внимательно изучили спрос. Поэтому мы верим, что проект полностью соответствует ESG-принципам, как это сейчас модно говорить, и несет в себе большой социальный эффект», — заявил Павел Бруссер.

Эффект ESG означает положительное влияние на экологию, социальную сферу и простоту в управлении.

Концессия предусматривает вложение средств частного инвестора, который возвращает вложенные деньги в установленный договором срок, а потом передает объект в собственность государства.

О сроках строительства дублера Егорьевского шоссе рассказал министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик. Он отметил, что работа над проектированием займет весь следующий год.

«Строительство мы планируем осуществить в период с 2023 по 2026 год. Очень хочется надеяться, что стройка пойдет быстрее и мы получим 36 километров современной дороги, отвечающей всем требованиям безопасности», — подчеркнул министр.

Заключенное соглашение о концессии будет действовать 28 лет. Этого времени достаточно, чтобы дорога полностью окупилась.