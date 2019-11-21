С собственным звоном. В новом храме Балашихи состоялась первая служба

В церкви священномученицы Екатерины состоялась первая служба. Теперь храм официально открыт. В честь торжества божественную литургию отслужили семь священников, в том числе и благочинный Балашихинского округа. Впрочем, отделка здания еще не закончена.

Колокола здесь звучали еще при строительстве, но сегодня звон особенно бодрый. Звонарь Денис Воротников в новый храм пришел заранее. Рассказывает, мелодия зависит от региона: звоны бывают ростовские, ярославские. Собственный появился и в микрорайоне Новый свет.

«У нас будет звон „новосветный“, так его назовем, ведь ни один звонарь не сможет даже за собой ни одного рисунка звона повторить. То есть это всегда процесс творчества», — отметил Денис Воротников.

Источник фото: телеканал «360»

В службе участвовали сразу семь священников, ведь это первое богослужение в этих стенах. Перед верующими — икона архангела Михаила. Согласно Библии, именно он отправил в преисподнюю силы зла. Небесного полководца прославляют во время божественной литургии.

«Еще многое предстоит сделать здесь, как в направлении благоукрашения, так и в строительной части. Но это уже не препятствует совершать регулярные богослужения. Сегодня на божественной литургии здесь было много людей, это значит, храм в этом месте очень востребован», — подчеркнул благочинный церквей Балашихинского округа протоиерей Димитрий Мурзюков.

Церковная община сложилась десять лет назад. С креста на берегу Пехорки началась история временного храма, в 2015 году начали возводить постоянный. Работы идут медленно, ведь здание строят на пожертвования прихожан.

Источник фото: телеканал «360»

«Многие прихожане ждали этого дня, потому что во временный храм не все вмещались, а теперь он имеет возможность принять большее число людей. И думаю, что число прихожан будет увеличиваться», — выразил надежду протоиерей Михаил Макашов, настоятель храма.

Богослужения в новом здании будут проходить каждую неделю. Следующая праздничная служба состоится 7 декабря, в день великомученицы Екатерины. Для храма на Новом свете праздник будет престольным.