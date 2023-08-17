17 августа 2023, 17:05
Больницу на Комсомольской улице отремонтируют в Ногинске
Больницу на Комсомольской улице отремонтируют в Ногинске. Госзакупку на поиск подрядчика публиковали на портале ЕАСУЗ. Работы планируют завершить в 2024 году.
Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет общестроительные и отделочные работы. Прием заявок завершится 31 августа. Начальная цена контракта составила 17,4 миллиона рублей. Ремонт будут проводить за счет внебюджетных средств.
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Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев заявил о необходимости трансформировать стоматологическую службу.
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Ремонтные работы
Богородский
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