Подмосковье 17 августа 2023, 17:05 Больницу на Комсомольской улице отремонтируют в Ногинске Официальный сайт ГБУЗ МО «Ногинская областная больница»

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Больницу на Комсомольской улице отремонтируют в Ногинске. Госзакупку на поиск подрядчика публиковали на портале ЕАСУЗ. Работы планируют завершить в 2024 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, подрядчик проведет общестроительные и отделочные работы. Прием заявок завершится 31 августа. Начальная цена контракта составила 17,4 миллиона рублей. Ремонт будут проводить за счет внебюджетных средств.

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