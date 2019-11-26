Можно подумать о новоселье. В Ногинске девушке-сироте вручили ключи от квартиры

В рамках областной программы «Жилище» детям-сиротам из Подмосковья вручили ключи от квартир. В Богородском городском округе собственное жилье получила Валентина Свиридова.

Валентина — бывшая воспитанница детского дома. Сейчас ей 18 лет и она учится на втором курсе ногинского колледжа «Энергия». Теперь у девушки есть своя однокомнатная квартира. Ее предоставили в рамках областной социальной программы «Жилище».

«Я очень рада, спасибо большое. На стенку в комнате повешу грамоты, медали свои — за хорошую учебу, за спортивные достижения. Занимаюсь футболом, волейболом, теннисом», — рассказала девушка.

Квартира очень просторная и светлая — почти сорок квадратных метров на девятом этаже в центре Ногинска. Сейчас самое главное обустроиться: купить холодильник, телевизор и другую мебель.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году в Богородском городском округе квартиры получили 25 человек. На следующий год планируют выдать 28 ключей.

«Наш план по количеству детей на 100% реализован, квартиры приобретены. Мы стараемся вместе с депутатами помочь с элементарной мебелью на первое время. Понятно, что это дети без родителей и остались без попечения. Поэтому данная программа — замечательная», — отметил глава Богородского городского округа.

Источник фото: телеканал «360»

Валя в ближайшее время устроит новоселье. Позовет своих приемных родителей, друзей и всех, кто помогал ей разделить эту радость.