Подмосковье 09 июня 2023, 02:30 Архивная выставка о событиях ВОВ открылась в Наро-Фоминске Фотографии были сделаны директором Наро-Фоминского историко-краеведческого музея Халяпиной Ольгой Владимировной

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Передвижная архивная выставка «Без срока давности» открылась в Наро-Фоминском историко-краеведческом музее, сообщила пресс-служба Министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области. Экспозиции представлены по одноименному просветительскому проекту, который проводится в России с 2020 года по поручению президента. Целью программы является сохранение памяти о подвигах советских солдат в Великой отечественной войне.

Церемонию открытия выставки посетили работники прокуратуры и муниципального архива Наро-Фоминского городского округа, а также активисты поисковых организаций «Бумеранг — ДОСААФ» и «Натангия». Также на мероприятии присутствовала местная жительница Лариса Никандровна Калиненко, которая жила на оккупированной фашистскими захватчиками территории во время ВОВ в раннем возрасте. Женщина в подробностях рассказала о пережитых событиях.

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Заведующая читальным залом Московского областного архивного центра Елизавета Подшивалова организовала презентацию с документами из фонда Московской областной чрезвычайной комиссии по расследованию и установлению злодеяний немецко-фашистских захватчиков. Также специалист рассказала об участии сотрудников архива в подготовке выставки и демонстрации сборника материалов.

«Самая сложная часть подготовки этого проекта — это его моральная составляющая: читать акты о зверствах немецко-фашистских захватчиков было практически невозможно без эмоций. Каждый день выставку видят все больше людей и все они задумываются о страницах родной истории, которые больно, но важно помнить», — рассказала она.

На базе Наро-Фоминского музея выставка пройдет до 1 сентября. Затем организаторы разместят экспозицию в культурно-досуговом центре «Ершовское», который расположен в селе Каринское городского округа Одинцово.

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