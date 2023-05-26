Подмосковье 26 мая 2023, 16:21 Память погибших участников СВО увековечат в Наро-Фоминске Анна Тюрюмина

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Мемориалы в память о погибших в зоне СВО жителях Наро-Фоминска установят в сквере у памятника «Черный тюльпан». Об этом было принято решение на очередном заседании местного Совета депутатов.

Инициативу выдвинул участник боевых действий в Афганистане, ныне председатель Наро-Фоминского отделения общества «Боевое братство» Сергей Тестов. Полковник запаса лично обратился к главе округа Роману Шамнэ и получил одобрение.

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«Это очень важно сохранить память о тех, кто отдал жизни за Родину и за правое дело. Мы говорим о том, насколько важно всегда воспитывать будущие поколения в духе патриотизма и любви к Родине. Но, на мой взгляд, воспитывать нужно все поколения. И каждый из этих ребят преподал самый сильный урок мужества и чести. Они — герои!» — рассказал Тестов.

На граните памятника «Черный тюльпан» увековечены имена жителей города, которые погибли в различных военных конфликтах и боевых операциях. Проект мемориальных плит подготовили исходя из общей концепции территории.

«Кроме того, мы бы хотели установить памятный знак на Аллее Героев на кладбище Наро-Фоминска, где были бы указаны имена наро-фоминцев — военнослужащих, погибших в ходе проведения спецоперации», — отметил заместитель главы администрации Наро-Фоминского городского округа Андрей Михайлов.

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