Подмосковье 30 мая 2023, 17:44 Спорткомплекс «Строитель» капитально отремонтируют в Наро-Фоминске до конца года фото минстроя мо

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Спорткомбинат «Строитель» капитально отремонтируют в поселке Селятино под Наро-Фоминском. Работы проведут по президентской программе, их планируют завершить до конца года.

Как рассказали в Минстройкомплекса Подмосковья, площадь здания превышает 2,5 тысячи квадратных метров. Сейчас на объекте трудятся более 50 рабочих. Они ведут демонтаж и общестроительные работы.

В здании отремонтируют кровлю, обновят фасады, окна, двери и коммуникации. Внутри проведут отделку помещений: приведут в порядок полы и потолки, заменят плитку и спортивное оборудование, а также приведут в порядок бассейны.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о новой спортивной инфраструктуре. По его словам, регион растет и должен отвечать всем вызовам времени.

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