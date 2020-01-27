Кино и встреча со звездой. В Мытищах появился клуб «Активное долголетие»

В Мытищах открыли клуб «Активное долголетие». Теперь местные пенсионеры смогут получить полезные знания, найти себе развлечение и встретиться с интересными людьми. Первым к ним в гости заглянул актер и продюсер Эдуард Радзюкевич.

Новостройки в одном из районов Мытищ сейчас еще только начинают вводить в эксплуатацию. Но свой клуб «Активное долголетие» здесь уже есть. Под него даже не стали перестраивать какие-то помещения, а создали с нуля.

«Очень классное помещение. Это современный жилой комплекс, один из лучших в Мытищах. И то, что здесь смогли получить помещение, — заслуга мытищинской команды и главы муниципалитета Виктора Азарова. Всех поздравляю с этим событием», — отметил первый заместитель председателя Мособлдумы Никита Чаплин.

Теперь местные пенсионеры могут приходить в клуб ежедневно. Там они найдут себе развлечения на любой вкус, даже самые необычные. Марина Ерохина, например, в этом году отметит 60-летний юбилей, а совсем недавно у нее родилась внучка. Новоиспеченная бабушка с малышкой, конечно, занимается, но свободное время предпочитает проводить в клубе. Женщина очень хочет научиться вязать, также она осваивает технику рисунка на воде и собирается всерьез заняться изучением основ компьютерной грамотности.

Источник фото: телеканал «360»

Но «Активное долголетие» — это не только полезные курсы, но и встречи с интересными людьми. Первым в гости к пенсионерам пришел актер и продюсер Эдуард Радзюкевич.

«Пришел Эдуард Радзюкевич. Мы очень рады его видеть — телезвезда. Увидеть вживую всегда приятно», — поделилась пенсионерка Тамара Громова.

Встречу с телезвездой провели в новом кинозале. Там пенсионеры смогут смотреть отечественные и зарубежные киноновинки.

Участники встречи забросали Радзюкевича вопросами. Спрашивали и про юность, и про семью, и про актерскую карьеру. Рассказал артист и про новое шоу, которое скоро собирается запустить на телевидении. Разговор получился очень доверительным.

«Они более воспитанные, более открытые. Они как дети. Только дети, если им неинтересно, могут взять и отвернуться, а эти люди не так воспитаны. Это то, чего не хватает сейчас в театре. Они не шуршат бумажками, а смотрят на человека», — подчеркнул Эдуард Радзюкевич.

Источник фото: телеканал «360»

Участники программы «Активное долголетие» решили теперь дружить с Радзюкевичем. Артист пообещал приехать в Мытищи еще раз и провести мастер-класс по актерскому мастерству, ведь потенциал у этой публики о-го-го.