Подмосковье 15 апреля 2023, 17:40 Мытищинские волонтеры очистили берег реки Сукромки МКУ Экологии г.о. Мытищи

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Добровольцы и жители городского округа Мытищи провели субботник на берегу реки Сукромки. Мероприятие состоялось в рамках акции «Вода России».

Организаторы предоставили участникам уборки необходимый инвентарь для работы — мешки для мусора, перчатки и другое снаряжение. В субботнике приняли участие около 50 человек — представители волонтерских организаций «Вместе» и «Экооперация», а также местные жители.

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По словам председателя комиссии по экологии и природопользованию Общественной палаты городского округа Мытищи Ильи Ермакова, акция «Вода России» прошла в муниципалитете уже второй раз в этом году. Всю информацию о предстоящих субботниках инициативные граждане узнают из городских новостных порталов.

«Мы сами показываем пример гражданам и регулярно убираемся на берегах водоемов. Надеюсь, число неравнодушных к экологии граждан будет расти» — добавил Ермаков.

Совместными усилиями добровольцы и экоактивисты наполнили мусором более 60 пакетов на берегу длиной 1100 метров. Одна из участниц субботника пришла на мероприятие с двумя маленькими детьми, ребенок в коляске не помешал девушке убираться вместе с другими волонтерами.

«Вода России» является частью федеральной программы «Сохранение уникальных водных объектов» национального проекта «Экология». Акция проходит под эгидой Министерства природы РФ.

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