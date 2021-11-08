В МВД объяснили, что помогло быстро найти участников массовой драки в Домодедове

Определить участников массовой драки в Домодедове помогли записи с камер видеонаблюдения. Об этом на совещании с губернатором Московской области Андреем Воробьевым сообщил начальник регионального МВД Виктор Пауков.

«Что касается видеонаблюдения — это большое подспорье. По тому же Домодедову — когда наряды не успели подъехать вовремя, они там разошлись и разбежались. Мы по видеофиксации отследили, на каких машинах приехали, личности, кто кого избивал. У нас есть доказательная база для привлечения к уголовной ответственности», — рассказал министр.

По словам главы Домодедова Михаила Ежокина, этот конфликт не имел никакой национальной подоплеки. Все участники драки — местные жители. Семерых нарушителей порядка быстро нашли и привезли в полицию: трех задержали, четырех оштрафовали за хулиганство. Еще четверых зачинщиков сейчас ищут при помощи видеозаписей.

Массовая драка, в которой приняли участие несколько десятков человек, произошла в ночь на 7 ноября в Домодедове. Очевидцы написали в социальных сетях, что конфликт разгорелся у дома № 50 на улице Гагарина.