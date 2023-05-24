Подмосковье 24 мая 2023, 02:30 Мини-питомник для деревьев открыли в Можайске Комитет лесного хозяйства МО

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Специалисты ГКУ МО «Мособллес» и участники школьного лесничества села Борисово городского округа Можайск создали мини-питомник для деревьев. Об этом сообщила пресс-служба Комитета лесного хозяйства Московской области.

На территории высадили сеянцы красного дуба и ели обыкновенной с помощью меча Колесова. Также специалисты посадили семена пихты, сосны и псевдотсуги. Школьники ежедневно поливают деревья и используют специальные удобрения.

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«Успешный старт на начальном этапе дан! На помощь нам приходят даже родители ребят. Учитывая схему посадки и количество экземпляров каждого вида и сорта растения, рассчитали необходимую площадь. В дальнейшем хотим посадить и какие-нибудь редкие коллекционные экземпляры», — рассказала старший лесничий Бородинского филиала «Мособллеса» Наталья Чиркова.

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