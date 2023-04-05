Подмосковье 05 апреля 2023, 10:22 Свыше 5 тысяч гектаров земли обследовали на нарушения с начала года в Подмосковье Фото Миноблимущества

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С начала года сотрудники Росреестра провели 386 надзорных мероприятий, в ходе которых обследовали земельные участки общей площадью свыше 5,3 тысячи гектаров. Нарушения выявили на 0,1 тысячи из них.

Управление Росреестра по Подмосковья занимается земельным контролем. Это необходимо для выявления и пресечение нарушений земельного законодательства в области охраны собственности, окружающей среды и обеспечения рационального использования территорий. Особо внимание уделяют сельхозземлям.

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Так, в ходе рейдов сотрудники ведомства обнаружили нарушения на участках площадью 0,1 гектара. Там территорию использовали не в соответствии с установленным целевым назначением. Владельцы получили предостережения.

Начальник отдела государственного земельного надзора управления Виктория Маккамбаева отметила, что процедуру помогает ускорить внедрение современных методов надзора.

«Внедрение современных методов надзора позволит получать актуальные данные о земле и недвижимости, а также повысить качество предоставления государственных услуг и сервисов Росреестра, максимально ускорит и упростит процедуры регистрации прав на землю и недвижимость в интересах граждан», — сказала она.

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