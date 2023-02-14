Подмосковье 14 февраля 2023, 11:54 Еще 36 строительных проектов одобрили в Подмосковье

Читать 360tv в

Разрешение на ввод в эксплуатацию получили еще 20 построек в Подмосковье. Это один многоквартирный дом, 13 таунхаусов и шесть нежилых зданий. Разрешение на строительство получили 36 объектов.

Среди достроенных зданий — дом на 636 квартир в ЖК «Отрадный» в Мытищах, семь таунхаусов в ЖК «Футуро Парк» и шесть — в ЖК «Парк Фонтэ» в Истре. Также в эксплуатацию ввели подстанцию скорой помощи в Ленинском округе, производственное здание в Пушкино и другие.

Реклама

Разрешение на строительство получили жилые дома на 853 квартиры в ЖК «Видный Город» и на 714 — в ЖК «Новое Видное» в Ленинском округе.

Реклама

Также в Подмосковье построят пристройку к школе в Истре, производственное здание в Дубне, школу на 1675 мест в Ленинском округе, склад в Балашихе и другие объекты.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».