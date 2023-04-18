18 апреля 2023, 12:48
Методический семинар для учителей информатики прошел в Подмосковье
Учебно-методический семинар для учителей информатики прошел в Подмосковье. Его провели в Академии социального управления.
Семинар провели в рамках реализации регионального проекта «Повышение качества математического образования в образовательных организациях, продемонстрировавших низкие результаты ГИА». На нем прошли мастер-классы, на которых учителя показали коллегам эффективные методики подготовки школьников к экзаменам.
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Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.
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