Подмосковье 29 декабря 2023, 17:12 Показатели нацпроекта «Экология» перевыполнили в Подмосковье в 2023 году Мин ЖКХ

Читать 360tv в

Годовой план по комплексной системе обращения с твердыми коммунальными отходами перевыполнили в Подмосковье. Об этом сообщили в Министерстве ЖКХ Московской области.

«Тренд на экологию и все, что связано с экологией, сохранится в Московской области и на 2024 год. Мы — лидеры по образованию мусора, но мы лидируем и по количеству закрытых свалок, и по количеству собственных объектов по переработке отходов. По нацпроекту „Экология“ нам удалось перевыполнить план 2023 года по объему ТКО, направленных на обработку, а также по объему отходов, ушедших на утилизацию», — отметил министр ЖКХ Московской области Антон Велиховский.

Мин ЖКХ Мин ЖКХ Мин ЖКХ Мин ЖКХ Мин ЖКХ

Он напомнил, что в регионе популяризируют раздельный сбор отходов. В этом помогают площадки «МегаБак», которые собрали уже более 150 тысяч кубических метров вторсырья, и фандоматы по приему жестяных банок и пластиковых бутылок. Сейчас в Московской области работают 665 таких устройств.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил о модернизации системы ЖКХ в Московской области. Он подчеркнул, что на проведение работ выделят 320 миллиардов рублей.

Новости Подмосковья можно обсудить в «Суперчате 360».