Подмосковье 10 мая 2023, 17:10 Выставка натюрмортов началась в музее-заповеднике в Сергиевом Посаде Сергиево-Посадский музей-заповедник

Читать 360tv в

Картинная выставка «Трепет живой жизни. Диалоги-2023. Натюрморт» открылась в Сергиево-Посадском музее-заповеднике, сообщила пресс-служба Министерства культуры и туризма Московской области. Всего представлено более 70 работ.

Для проекта авторские картины предоставили семь художников из Сергиева Посада: Сергей Колокольчиков, Анна Филиппова, Ольга Мельгунова, Сергей Небесихин, Валерий Секрет, Наталья Артемова и Сергей Поляков. Также на выставке можно увидеть графические работы и произведения декоративно-прикладного искусства.

Реклама

Художественный проект «Диалоги» был основан в музее в 80-х годах прошлого столетия и стал традиционным с 2003 года. Ежегодно представители учреждения приглашают авторов к участию и выбирают тему выставки. Текущее мероприятие пройдет до 2 июля.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию о разных культурных событиях в Подмосковье.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».