Подмосковье 13 мая 2023, 04:30 Художественная выставка «Поселок городского типа» откроется в Нахабине Unsplash

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Выставка «Поселок городского типа» откроется в Центре креативный индустрий «АртНах» в поселке Нахабино городского округа Красногорск, сообщила пресс-служба министерства культуры и туризма Московской области. На мероприятии представят работы художника-концептуалиста Валерия Чтака.

Деятель искусств создает картины в разных творческих стилях: стрит-арт, графика, образы из текста и изображений и другое. Также для посетителей пройдут лекции, мастер-классы, обсуждения и практические занятия.

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Центр креативных индустрий «АртНах» находится по адресу: городской округ Красногорск, рабочий поселок Нахабино, ул. Панфилова, д. 24Б. Выставка будет проходить до 13 июня.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что на сайте welcome.mosreg.ru можно находить информацию о разных культурных событиях в Подмосковье.

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