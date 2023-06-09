Подмосковье 09 июня 2023, 00:30 Научная конференция по медицинскому праву прошла в МОНИКИ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

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Научно-образовательная конференция «Врач, пациент и закон» прошла в Московском областном научно­-исследовательском клиническом институте имени М. Ф. Владимирского (МОНИКИ), сообщила пресс-служба Министерства здравоохранения Подмосковья. Сотрудники учреждения и представители аппарата региональной организации профсоюза работников здравоохранения России выступили с докладами и обменялись опытом.

Подмосковные специалисты обсудили темы о правах и обязанностях медработников, защите персональных данных пациента, мирное урегулирование конфликтов и многое другое. Для комфортного и безопасного ведения практики врачам необходимо разбираться в ключевых вопросы медицинского права.

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От МОНИКИ с докладами выступили заместитель руководителя учреждения по науке и международным связям Екатерина Какорина, декан факультета усовершенствования врачей МОНИКИ Татьяна Чернявская, руководитель отдела непрерывного медицинского образования Алексей Новиков и другие специалисты.

Палаты больниц Московской области сделают четырехместными и оборудуют туалетами и душами. О внедрении нового стандарта для стационаров рассказал губернатор Московской области Андрей Воробьев.

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