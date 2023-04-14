Подмосковье 14 апреля 2023, 12:37 Подмосковные школьники посетили мастер-классы по ортопедической стоматологии в МОНИКИ МОНИКИ им. М.Ф. Владимирского

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Мастер-классы по ортопедической стоматологии для подмосковных школьников прошли в Московском областном научно-исследовательском клиническом институте (МОНИКИ) имени М. Ф. Владимирского, сообщает пресс-служба Минздрава региона. Ученикам школ с углубленным изучением естественных наук рассказали об особенностях работы зубного врача.

Школьники поучаствовали в создании пломб, гипсовой модели челюсти и зубов на стоматологическом стимуляторе. Участникам мастер-класса также рассказали об основных правилах ухода за ротовой полостью и о том, через что проходит будущий дантист в период обучения.

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Медицинская школа на базе МОНИКИ работает с мая 2022 года. В стенах учреждения специалисты 12 направлений в области здравоохранения рассказывают участникам мастер-классов о всех тонкостях профессии. Также врачи устраивают практические занятия, на которых ученики самостоятельно совершают разного рода манипуляции. За год существования школы учреждение посетили порядка 400 школьников, было проведено более 30 мероприятий.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о новом формате работы поликлиник региона.