В мире таблеток. Как производят лекарства в Подмосковье?
Экскурсию провел сотрудник завода Сергей Лемесев. Он работает на заключительном этапе производства.
У каждого лекарства — свой рецепт. Его вносят в специальный компьютер, а после все автоматически смешивается. Смесь постоянно находится в движении. Дальше она поступает на калибровку, где принимает единый вид гранулы. Все это нужно ля того, чтобы у таблеток был определенный вес и размер.
На предприятиях Alium производят около 200 различных препаратов. Это болеутоляющие, инфекционные, простудные и многие другие различные по размеру и цвету таблетки. Всю эту лечебную красоту упаковывают в блистеры и, непосредственно, пачки. Делают это, кстати, в основном девушки.
До начала работы сотрудники предприятия проходили обязательное обучение. Сам же завод оказался современным и автоматизированным не только не бумаге, но и по факту. А еще здесь постоянно ищут новых сотрудников. Зарплаты здесь, как мы помним, московского уровня.