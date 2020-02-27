В мире таблеток. Как производят лекарства в Подмосковье?

350 новых рабочих мест и около 200 тысяч упаковок лекарств в сутки — все это о новом заводе группы компаний Alium. Его открыли в подмосковном Оболенске. Чтобы узнать, как производят лечебные препараты в Московской области, на предприятие отправился корреспондент «360».

Экскурсию провел сотрудник завода Сергей Лемесев. Он работает на заключительном этапе производства.

Источник фото: телеканал «360»

У каждого лекарства — свой рецепт. Его вносят в специальный компьютер, а после все автоматически смешивается. Смесь постоянно находится в движении. Дальше она поступает на калибровку, где принимает единый вид гранулы. Все это нужно ля того, чтобы у таблеток был определенный вес и размер.

Источник фото: телеканал «360»

На предприятиях Alium производят около 200 различных препаратов. Это болеутоляющие, инфекционные, простудные и многие другие различные по размеру и цвету таблетки. Всю эту лечебную красоту упаковывают в блистеры и, непосредственно, пачки. Делают это, кстати, в основном девушки.

Источник фото: телеканал «360»

До начала работы сотрудники предприятия проходили обязательное обучение. Сам же завод оказался современным и автоматизированным не только не бумаге, но и по факту. А еще здесь постоянно ищут новых сотрудников. Зарплаты здесь, как мы помним, московского уровня.