В МинЖКХ Подмосковья опровергли искажение показателей датчиков на полигоне «Тимохово»

Датчики контроля воздуха на полигоне «Тимохово» работают в штатном режиме и передают достоверную информацию. Об этом после проведения соответствующей проверки сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

Оборудование прошло проверку после публикации видеосюжета местным блогером. По данным пресс-службы регионального ведомства, в нем содержались недостоверные сведения о работе датчиков контроля содержания вредных выбросов и содержании в атмосферном воздухе химических веществ в районе полигона «Тимохово» Богородского городского округа Московской области.

В ведомстве объяснили недостоверные данные о «фиктивности показаний» упомянутых датчиков и о действиях администрации «Тимохова» по намеренному искажению их показателей. Датчики установлены не администрацией городского округа, как утверждается в сюжете, а за счет средств полигона «Тимохово». В момент съемки сюжета они работали в тестовом режиме и, по некоторым показателям, передавали данные существенно выше показателей на других тестовых приборах.

Сейчас все датчики работают в штатном режиме и передают достоверную информацию. Специалисты настраивают оборудование, а данные приборов в режиме онлайн поступают в Центр управления муниципалитетом и далее — на городские мониторы и сайт. Вскрыть сервер с данными невозможно, заверили в АО «Тимохово».

Источник фото: пресс-служба Министерства ЖКХ Московской области

Ранее сообщалось, что на полигоне ТБО «Тимохово», согласно утвержденной «дорожной карте» по дегазации, был установлен современный комплекс контроля состояния воздуха на полигоне и вокруг него. Основная задача комплекса — круглосуточный контроль за предельно допустимой концентрацией вредных веществ в атмосфере и оповещение жителей.

«По настоянию инициативной группы жителей в целях организации общественного и экологического контроля по периметру полигона ТБО „Тимохово“ установлены датчики мониторинга атмосферного воздуха, данные с которых в онлайн-режиме непрерывно будут поступать на городские дисплеи в Ногинске и Электростали, в профильные Министерства и Центр управления регионом Московской области», — сообщили в пресс-службе Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

В ведомстве добавили, что установленное оборудование позволяет делать забор воздуха и проводить анализ по основным содержащимся вредным веществам. Данные будут поступать напрямую, минуя производственный контроль предприятия, что позволит обеспечить их объективность и оперативное реагирование.

Новая система дегазации на полигоне твердых бытовых отходов «Тимохово» в Богородском Московской области заработает на полную мощность уже к концу мая 2020 года. К газосжигательному факелу подключено по первой очереди 30 газосборочных скважин мощностью 1500 кубометров газа в час. По второй очереди применяется система вертикального и горизонтального газового дренажа. При проведении работ на первом этапе может кратковременно усиливаться неприятный запах от места проводимых работ на полигоне, но он должен исчезнуть по мере проведения дегазации.