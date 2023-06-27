Подмосковье 27 июня 2023, 17:54 Минжилполитики провело прием жителей в Подмосковье пресс-служба МинЖил политики МО

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Минжилполитики Подмосковья провело личный прием жителей 27 июня. С ними встретилась глава ведомства Инна Федотова и ее заместители Иван Синельников и Людмила Ращепкина.

Жители получили ответы на вопросы в очном и дистанционном формате. Многие из них касались восстановления прав обманутых дольщиков, строительства проблемных объектов, развития территории и улучшения жилищных условий. Представители ведомства рассмотрели все 20 обращений. Каждый заявитель получил разъяснения, а исполнение поручений ответственным лицам взяли на особый контроль.

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