23 ноября 2023, 14:36
Минжилполитики Подмосковья провело личный прием жителей
Минжилполитики Подмосковья провело личный прием жителей 23 ноября. На вопросы ответили глава ведомства Инна Федотова и ее заместитель Иван Синельников.
Как рассказали в министерстве, жители задавали вопросы о восстановлении прав обманутых дольщиков, комплексном развитии территорий и улучшении жилищных условий. Всего на приеме рассмотрели 17 обращений, каждое из которых взяли на контроль.
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Записаться на следующую встречу с представителями Минжиполитики можно по телефону 8 (498) 602-31-13.
Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».
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