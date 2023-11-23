Подмосковье 23 ноября 2023, 14:36 Минжилполитики Подмосковья провело личный прием жителей пресс-служба МинЖил политики МО

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Минжилполитики Подмосковья провело личный прием жителей 23 ноября. На вопросы ответили глава ведомства Инна Федотова и ее заместитель Иван Синельников.

Как рассказали в министерстве, жители задавали вопросы о восстановлении прав обманутых дольщиков, комплексном развитии территорий и улучшении жилищных условий. Всего на приеме рассмотрели 17 обращений, каждое из которых взяли на контроль.

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Записаться на следующую встречу с представителями Минжиполитики можно по телефону 8 (498) 602-31-13.

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