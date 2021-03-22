В МГОУ расскажут о новых направлениях на дне открытых дверей 27 марта

В Московском государственном областном университете абитуриентам расскажут о новых направлениях и профилях подготовки на факультетах и об особенностях приема в 2021 году. День открытых дверей для выпускников пройдет 27 марта, в 11:00.

Деканы нескольких факультетов расскажут о специфике обучения на новых образовательных программах, на которые можно будет поступить в 2021 году.

С абитуриентами пообщаются представители факультета технологий и предпринимательства, физико-математического факультета и факультета русской филологии.

Выпускники смогут выбрать одно из новых направлений. Например, на факультете технологий и предпринимательства в этом году появится профиль «Промышленный дизайн», а на факультете русской филологии откроется профиль «Реклама и связи с общественностью».

Для участников мероприятия устроят мастер-классы, проведут консультации по профориентации и довузовской подготовке. После всех активностей гости вуза смогут отдельно пообщаться с представителями всех факультетов МГОУ.

Принять участие в дне открытых дверей можно очно по адресу: город Москва, улица Радио, дом 10А. Также присоединиться к мероприятиям можно в онлайн-формате, подключившись к трансляции по ссылке.