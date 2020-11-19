В МГОУ рассказали, как перешли на дистанционный формат

Источник фото: телеканал «360»

«Сама работа, подготовка к лекциям, она осталась такой же, но, конечно, такое общение через дистанционные технологии, оно лишает нас, преподавателей и студентов, эмоционально-психологического контакта», — говорит доцент кафедры МГОУ Алексей Афонин.

Источник фото: телеканал «360»

Все колледжи и вузы Подмосковья перешли на удаленку с 16 ноября. Но для МГОУ это не в новинку. На электронной образовательной системе учились минимум два дня в неделю и до пандемии.

«Были разработаны и проведены занятия по инструкциям, как работать в ЭОС, как подключаться и как найти ссылки. Консультации с преподавателями осуществляются ежедневно, если вдруг возникают какие-то сложности, мы оперативно их решаем», — рассказала заместитель декана экономического факультета МГОУ Дарья Головкина.

Источник фото: телеканал «360»

Я думаю, будущее за электронными образовательными системами, потому что у нас появляется возможность даже в выходной день пообщаться по необходимости. Отреагировать на нужды наших обучающихся в режиме реального времени Алексей Афонин доцент кафедры МГОУ

«Дистанционное обучение показалось мне приятнее и лучше в плане того, что у меня усвоилось намного больше, чем за предыдущие два года обучения в вузе», — делится студентка МГОУ Елена Финагина.

Студенты, хоть и привыкли к дистанционке, уверены — когда история с коронавирусом закончится, все вернутся в аудитории, которые теперь уже точно станут более технологичными и современными.