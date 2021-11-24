Первые экопункты установили в МФЦ Подмосковья

Посетители четырех МФЦ Московской области кроме оформления нужных документов также могут воспользоваться экопунктами и сдать туда пластиковые бутылки и алюминиевые банки из-под напитков. Устройства по сбору тары установили в рамках пилотного проекта. Об этом сообщила пресс-служба министерства государственного управления, информационных технологий и связи Московской области.

За сдачу тары через экопункты жители получат специальные баллы, которые можно потратить в магазинах или ресторанах. Экопункты установили в МФЦ городских округов Балашиха и Подольск и города Королев.

Министр государственного управления, информационных технологий и связи Московской области Надежда Куртяник отметила, что каждый день МФЦ посещают до 70 тысяч жителей, поэтому установленные там экопункты будут пользоваться популярностью у жителей. Тем более, что это значительно поможет экологии региона.

«Наши МФЦ решили внести свой вклад в формирование экологической культуры жителей. Поэтому в многофункциональных центрах Подмосковья появились первые автоматы по приему пластиковых бутылок и алюминиевых банок. В дальнейшем экопункты установят и в других МФЦ региона», — отметила министр.

Каждый экопункт может принять до 600 пластиковых бутылок и 700 алюминиевых банок. Бросить туда другой предмет не получится. Система распознает тару по штрих-коду. После получения бутылок или банок автомат распечатает чек. Его нужно зарегистрировать на сайте единого оператора экопунктов. В личном кабинете пользователя будут накапливаться баллы, которые можно потом использовать при покупке товаров в магазинах или при заказе в ресторанах.

Адреса с экопунктами следующие: городской округ Балашиха, улица Советская дом 4. Городской округ Подольск улица Кирова, дом 39, микрорайон Климовск, улица Заводская, дом 7. Город Королев, микрорайон Первомайский, улица Советская, дом 42.

Подробнее о проекте можно узнать на сайте оператора экопунктов.