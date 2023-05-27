Подмосковье 27 мая 2023, 01:24 Житель Подольска победил во всероссийском конкурсе «Суперуправдом-2023» Пресс-служба городского округа Подольск

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Председатель советов МКД в Подольске Виктор Макаров стал победителем Всероссийского конкурса «Суперуправдом-2023» в номинации «Лучшая работа совета МКД», сообщила пресс-служба министерства территориальной политики Московской области. За победу в соревнованиях боролись представители всех регионов России.

Представитель Подольска получил награду за применение передовых практик управления многоквартирных домов. Свою победу Виктор Алексеевич приурочил к Международному Дню соседей.

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«Очень рад победе во Всероссийском конкурсе, видим перспективы за развитием и укреплением советов МКД — как социальным институтом, который помогает сделать дом и придомовую территорию комфортными для жителей. Очень рад, что диплом победителя уезжает в Подольск! Благодарю за добрососедство весь свой большой дом!», — поделился победитель.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал о планах досрочно завершить оба этапа расселения аварийных домов. Первый закончится уже в 2023 году, а после начнется второй.

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