Подмосковье 10 мая 2023, 00:07 Праздничное мероприятие в честь Дня Победы провели в Снегирях Владимир Киселёв

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Торжественное мероприятие в честь Дня Победы прошло в мемориальном комплексе поселка Снегири городского округа Истра. Празднование посетили более 200 человек со всех уголков Подмосковья.

В рамках программы состоялась церемония возложения цветов к Вечному огню и концерт «Весна Победы». На мероприятии присутствовали ветераны Великой Отечественной войны и других боевых действий. Местные жители отметили чистоту и порядок на территории комплекса, который связан с отсутствием палаток с уличной кухней в этом году.

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Ранее мемориал посетил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он поздравил с Днем Победы жителей региона, а также пожелал удачи участникам СВО.

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