В «МегаФоне» назвали топ технологичных подарков к Новому году

Смартфоны стали самым популярным технологичным подарком на Новый год у россиян. К такому выводу пришли специалисты «МегаФона», проанализировав продажи в своей розничной сети в декабре. В качестве сюрприза на праздник россияне также нередко выбирают беспроводные наушники, смарт-часы, умные колонки.

Как сообщили в «МегаФоне», спрос на потребительскую электронику традиционно растет во второй половине декабря.

Например, в этом году основные продажи пришлись на 25 и 26 декабря. В эти дни в сети «МегаФон» зафиксировали пик покупательской активности.

Наибольшее предпочтение россияне отдали смартфонам. Во второй половине декабря спрос на них вырос на 40%.

По данным «МегаФона», жители России в среднем тратят на их покупку 23 тысячи рублей. Самыми желанными брендами стали Samsung, Xiaomi и Apple, а моделями — Samsung A22s, Xiaomi Redmi 9A, Samsung Galaxy A12.

И другие популярные подарки

Вторым по популярности вариантом подарка стали беспроводные наушники. Перед Новым годом спрос на них увеличился на 85%.

В лидерах продаж JBL, Honor и Xiaomi, средняя цена покупки составила 4,4 тысячи рублей.

Бронзу завоевали умные часы, интерес к которым накануне праздников вырос на 33%. Самыми востребованными брендами оказались Apple, Amazfit, Huawei — на них пришлось более 80% продаж всех смарт-часов.

Чаще других моделей россияне выбирали Huawei Watch Fit, Apple Watch SE 44 mm, Amazfit GTS 2 Mini. Средняя цена покупки составила 17,1 тысячи рублей.

Общие продажи товаров во второй половине декабря выросли на 35% в штучном выражении и на 41% в денежном. Самой быстрорастущей категорией стали умные колонки — продажи этих устройств накануне Нового года увеличились на 134%.