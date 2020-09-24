Вакцинация от гриппа пройдет в Мега «Белая дача»

С 25 по 30 сентября все желающие жители Московской области смогут вакцинироваться от гриппа в Мега «Белая дача».

Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин уточнил, что на территории торгового центра будет организован пункт для проведения вакцинации от гриппа для сотрудников торгового центра и посетителей. Бригада врачей из поликлиники городского округа Котельники оборудует место приема граждан всем необходимым.

В торговом центре в эти дни будет проводиться аудио и видео трансляция о возможности поставить прививку.

Чтобы получить услугу посетителям нужно будет предъявить паспорт или полис ОМС.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил «360», что с начала массовой вакцинации 7 сентября в регионе были привиты более миллиона человек. Из них четверть — дети разных возрастов.