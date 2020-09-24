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    24 сентября 2020, 22:44

    Вакцинация от гриппа пройдет в Мега «Белая дача»

    Анастасия Кукова

    С 25 по 30 сентября все желающие жители Московской области смогут вакцинироваться от гриппа в Мега «Белая дача».
    Вакцинация от гриппа пройдет в Мега «Белая дача»

    Министр сельского хозяйства и продовольствия Московской области Андрей Разин уточнил, что на территории торгового центра будет организован пункт для проведения вакцинации от гриппа для сотрудников торгового центра и посетителей. Бригада врачей из поликлиники городского округа Котельники оборудует место приема граждан всем необходимым.

    В торговом центре в эти дни будет проводиться аудио и видео трансляция о возможности поставить прививку.

    Чтобы получить услугу посетителям нужно будет предъявить паспорт или полис ОМС.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил «360», что с начала массовой вакцинации 7 сентября в регионе были привиты более миллиона человек. Из них четверть — дети разных возрастов.

    Новости SMI.FM