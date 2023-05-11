Подмосковье 11 мая 2023, 03:30 Жители Подмосковья сообщили на портале «Добродел» о росте борщевика Сосновского Пресс-служба Минсельхозпрод МО

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Жители Московской области с 1 мая отправили более 250 обращений на портал «Добродел» о появлении борщевика Сосновского. Об этом сообщила пресс-служба регионального Минсельхоза.

«Больше всего обращений было в городских округах Истра, Руза, Сергиево-Посадском и Дмитровском городских округах», — рассказал зампред Правительства Московской области Георгий Филимонов.

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В 2023 году на территории Подмосковья планируют провести обработку от вредоносного сорняка на муниципальных землях площадью более 20 тысяч гектаров. Мероприятия будут проводится также и в тех случаях, когда полив специальным раствором уже был ранее проведен.

На частных владениях ответственность за уничтожение борщевика несут собственники. В отдельных случаях к работе могут быть привлечены представители местного самоуправления с последующим взысканием расходов.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал о благоустройстве в Лобне. В этом году там планируют преобразить лесопарк и парк «Киово».

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