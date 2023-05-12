Подмосковье 12 мая 2023, 17:51 Рейды по выявлению нетрезвых водителей прошли в Подмосковье в майские праздники Минтранс Подмосковья

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Рейды по выявлению нарушителей на дорогах прошли в 230 местах в Подмосковье в майские праздники. Инспекторы выявили 579 нарушений, среди которых было вождение в нетрезвом виде.

Как рассказал глава Минтранса Алексей Гержик, дежурства проводили около тысячи человек.

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«В майские праздники много людей отправляются на дачи, поэтому особое внимание было уделено садовым товариществам — в 270 СНТ волонтеры и сотрудники администраций округов проводили профилактические беседы, направленные на соблюдение ПДД», — сказал он.

Так, инспекторы выявили 256 нетрезвых водителей с 1 по 10 мая. Еще 40 человек управляли авто в состоянии алкогольного опьянения и без прав. Также 236 водителей отказались от прохождения медосвидетельствования, 40 были задержаны по признакам преступлений.

Минтранс и Госавтоинспекция призывают автомобилистов строго соблюдать ПДД и не садиться за руль в нетрезвом виде.

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