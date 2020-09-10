В магистратуру кафедры МинЖКХ Подмосковья в МГИМО зачислили 30 человек

В Доме правительства Московской области сегодня прошло заседание кафедры Министерства ЖКХ Московской области в МГИМО «Управление городской инфраструктурой и развитием территорий». На нем рассказали, что завершен первый набор в магистратуру кафедры, зачислены 30 человек.

С 1 сентября 2019 года в рамках реализованных кафедрой программ по профессиональной переподготовке и повышению квалификации обучение уже прошли более 250 человек. Даже в условиях пандемии COVID-19 участники программ смогли продолжить обучение благодаря использованию передовых технологий.

Заведующий кафедрой, зампредседателя правительства Московской области, Евгений Хромушин дал высокую оценку проведенной работе сотрудниками кафедры и выразил благодарность преподавательскому составу.

В 2020 году кафедра открыла одноименную магистратуру. Директор Школы бизнеса и международных компетенций МГИМО А. Мирзоева и первый замминистра ЖКХ Подмосковья А. Пухова подвели итоги приемной кампании. Они отметили, что направление пользовалось большой популярностью среди абитуриентов, которых в том числе привлекало большое количество практиков среди преподавателей.

В магистратуру зачислили 30 человек, которые успешно прошли все вступительные испытания. Торжественное вручение студенческих билетов первому набору пройдет в Одинцовском филиале МГИМО 17 сентября 2020 года. Евгений Хромушин проведет открытую лекцию для магистрантов в режиме видеосвязи.