Подмосковье 15 апреля 2024, 23:18 В мае пройдет осмотр зараженных борщевиком земель Подмосковья Пресс-служба Минимущества МО

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Муниципальные земельные инспекторы Московской области начнут осмотры земель с высоким риском произрастания борщевика, а также проверят обнаруженные в прошлом году очаги опасного сорняка. Мероприятия начнутся в мае, и в планах у специалистов обследовать порядка десяти тысяч участков.

По словам министра имущественных отношений Московской области Натальи Адигамовой, ликвидация борщевика на территории региона является одной из основных задач, и в этом направлении успешно проводится комплексная работа.

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«Системные обследования земельных участков, выявление очагов сорняка, консультации правообладателей по ответственному землепользованию, конечно, не обходится и без предостережений — все это позволяет значительно уменьшить территории произрастания борщевика», — рассказала Адигамова.

Она добавила, что многое также зависит и от бдительности жителей Подмосковья.

«Убедительная просьба ко всем собственникам и арендаторам — с появлением первых ростков этого ядовитого растения купировать все очаги», — подчеркнула Адигамова.

В прошлом году, по словам министра, земельные инспекторы обнаружили очаги произрастания борщевика на 12 тысячах участках.

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