Петь, вышивать и узнавать что-то новое. В Луховицах участниками «Активного долголетия» стали 146 пенсионеров

Более 140 пенсионеров за два месяца стали участниками проекта «Активное долголетие» в городском округе Луховицы. Об этом сообщила пресс-служба администрации муниципального образования.

На базе Луховицкого комплексного центра социального обслуживания населения пенсионеры бесплатно посещают кружки, занимаются хоровым и народным пением, танцами (вальс, танго, зумба, латина и современные танцы), обучаются компьютерной грамотности (пользование современными системами, работа с государственными сайтами, сервисами, социальными сетями), занимаются творчеством (рисованием, рукоделием, лепкой, вышиванием и прочим), дыхательной гимнастикой, йогой, скандинавской ходьбой, физической культурой (занятия лечебной гимнастикой, занятия на тренажерах и другое), а также посещают бассейн.

Это позволяет людям старшего поколения укрепить здоровье, получить новые знания и реализовать свой творческий потенциал. Еженедельно занятия по различным активностям посещают 20-30 человек. Каждую неделю проводятся туристические поездки: в ноябре около 60 человек уже посетили монастыри, историко-культурные места и пешие обзорные экскурсии по Коломне и Зарайску.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

В прошлом месяце участники «Активного долголетия» побывали на двух мастер-классах. Один из них провел заслуженный деятель искусств России А. Коваль, затем квартет имени Алябьева Московской областной филармонии дал затем концерт. А второе мероприятие состояло из мастер-класса «Создание и ведение куклы-цыпленка» от заслуженных артистов России и Московской области и показа спектакля «Золотой цыпленок».

Каждую субботу в Луховицком комплексном центре соцобслуживания для привлечения новых участников проекта «Активное долголетие» проводятся мастер-классы по латиноамериканским танцам, пению, йоге и другим направлениям. С середины ноября начались зимние занятия: теперь на творческих активностях пожилые люди с удовольствием изготавливают новогодние игрушки.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

Каждый месяц работники центра разрабатывают календарь долголетия — графики ежедневных мероприятий. Участники проекта «Активное долголетие» могут посещать различные кружки и занятия каждый день и не оставаться в одиночестве.

Каждую неделю по четвергам, с 12:00 до 16:00, в поликлиниках, амбулаториях и ФАП Луховицкой центральной районной больницы в рамках проекта «Активное долголетие» ведется прием граждан. Мобильный ФАП принимает пожилых людей, передвигаясь по сельским населенным пунктам городского округа.

Сейчас 146 жителей городского округа Луховицы участвуют в проекте «Активное долголетие». Расписание занятий размещено на официальном сайте луховицкого центра соцобслуживания.

Источник фото: администрация городского округа Луховицы

Заместитель председателя Комитета по социальным вопросам городского округа Луховицы Алла Кирюшина напомнила, что губернаторский проект «Активное долголетие» реализуется с начала октября. За это время были организованы бесплатные занятия творчеством и спортом, поездки на экскурсии для женщин от 55 лет и мужчин от 60 лет.

«Это правильно, что внимание сфокусировано на старшем поколении. Людям важно всю жизнь оставаться активными членами общества, быть его частью, общаться. А проект „Активное долголетие“ — это и общение, и досуг, и оздоровление. Будем и дальше развивать это направление», — пообещала Алла Кирюшина.

Жительница Луховиц Анна Железнова — участница проекта. «Огромная благодарность всем организаторам „Активного долголения“ за внимание и бережное отношение к нам. С удовольствием хожу на занятия, получая много удовольствия и бодрости. Очень нравится посещать экскурсии по городам области, из этих поездок я каждый раз узнаю что-то новое», — поделилась впечатлениями Анна Железнова.