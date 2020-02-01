Пуля не пробьет, огонь не возьмет. В Луховицах начнут делать бронежилеты с помощью нано-технологий

Бронежилеты, противоосколочные очки и защита для саперов. Все это производят в подмосковных Луховицах уже более 60 лет. А в этом году здесь начнут изготовлять жилеты с помощью нано-технологий.

Запустить в производство новые изделия, вовремя заказать сырье и проверить качество продукции. Все эти обязанности лежат на хрупких плечах Веры Холодовой. На швейное предприятие выпускница техникума попала по распределению в 1983 году. Тогда вчерашняя студентка и подумать не могла, что будет шить средства бронезащиты. Зато сейчас начальник раскройного цеха с легкостью может сказать, чем один бронежилет отличается от другого.

Источник фото: телеканал «360»

«Крой нескольких моделей одновременно проходит по нашему участку, а каждый бронежилет состоит из семи-восьми видов-артикулов ткани, поэтому вот такие многослойные изделия у нас, сложные», — рассказала Вера Холодова, начальник подготовительно-раскройного цеха АО НПП «Класс».

Предприятие «Класс» в Луховицах работает более 60 лет. Здесь производят разные модели бронежилетов, защитные комплекты для саперов, противоосколочные очки. Эти средства защиты носят военные, сотрудники Росгвардии, МВД, федеральной службы охраны. В 2019 году предприятие по госконтракту изготовило 70 тысяч единиц спецобмундирования.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году при производстве бронежилетов начнут применять нано-технологии. Больше никаких ниток — современные машинки скрепляют материал ультразвуком. Эту сварку руками не порвать. К тому же швы выдерживают температуру до — 40 градусов и высокое давление воды. Такие требования предъявляются сегодня к бронежилетам. Нововведения ждут и спецназовцев. Для них Луховицкие мастерицы сошьют костюмы, которые не горят в огне.

Источник фото: телеканал «360»

«Специальная ткань из арамидных ниток. При попадании огня на поверхность костюма костюм не вспыхивает, он не может загореться. Он может где-то долго тлеть, но физически вспыхнуть на бойце он не может. Эта нить огнестойкая», — отметила Валентина Ефарова, начальник АО НПП «Класс».

Источник фото: телеканал «360»

Градообразующее предприятие с рабочим визитом посетил глава Луховиц Владимир Барсуков. Он встретился с коллективом. На 2020 год у руководства большие планы: запустить новую линию. А для этого необходимо закупить оборудование, реконструировать здание и набрать персонал. И если с двумя первыми пунктами проблем нет, то вот подготовка кадров требует не мало времени и усилий. В этом вопросе производителей обещала поддержать администрация.

«Мы делать будем все для того, чтобы помогать предприятию готовить новые кадры. Это совместная работа и правительства Московской области, потому что правительство поддерживает инвесторов также, как и мы, и нашей администрации, и владельцев. Все приводит к тому, что, несмотря на такие экономические времена, предприятие имеет линейку заказов и, главное, расширяет продукцию», — отметил глава Луховиц Владимир Барсуков.

Источник фото: телеканал «360»

В этом году инвестиции будут вложены не только в предприятие «Класс». В Луховицах готовится к открытию цех по изготовлению одноразовых масок, завершается строительство дилерского центра по продаже и обслуживанию сельхозтехники, расширяется тепличный комбинат.

Источник фото: телеканал «360»

В конце встречи Владимир Барсуков вручил сотрудникам предприятия благодарственные письма за многолетний и плодотворный труд.