Подмосковье 24 января 2023, 15:26 Кабинет для пациентов с хроническими заболеваниями сердца появился в больнице в Лобне

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Лобненская центральная больница открыла новый кабинет для помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью. На учете у кардиологов уже стоят около двух тысяч человек.

Кабинет № 302 с 15 января принимает жителей, которые перенесли инфаркт, имеют кардиомиопатию или нарушение ритма сердца. Все эти заболевания приводят к сердечной недостаточности.

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«Лечащий врач направляет сюда при необходимости. Здесь пациент будет наблюдаться, здесь ему скорректируют терапию и выполнят дополнительные обследования», — говорит заместитель главного врача больницы Анна Говтва.

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Кардиолог расскажет о заболевании, оценит необходимость постоянного приема лекарств. Пациент, в свою очередь, сообщит о своем образе жизни, режиме сна и отдыха и получит рекомендации по их улучшению.

Одной из тех, кто уже наблюдается у кардиолога в кабинете хронической сердечной недостаточности, стала Ирина. Более 10 лет она живет с проблемами сердца.

«В новый кабинет можно обратиться за коррекцией уже назначенного лечения, за направлением на дообследование или в другие медучреждения. Помощь для людей, как я, стала более доступной», — поделилась мнением женщина.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в 2023 году 70 медицинских учреждений отремонтируют в Подмосковье.