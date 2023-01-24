24 января 2023, 15:26
Кабинет для пациентов с хроническими заболеваниями сердца появился в больнице в Лобне
Лобненская центральная больница открыла новый кабинет для помощи пациентам с хронической сердечной недостаточностью. На учете у кардиологов уже стоят около двух тысяч человек.
Кабинет № 302 с 15 января принимает жителей, которые перенесли инфаркт, имеют кардиомиопатию или нарушение ритма сердца. Все эти заболевания приводят к сердечной недостаточности.
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«Лечащий врач направляет сюда при необходимости. Здесь пациент будет наблюдаться, здесь ему скорректируют терапию и выполнят дополнительные обследования», — говорит заместитель главного врача больницы Анна Говтва.
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Кардиолог расскажет о заболевании, оценит необходимость постоянного приема лекарств. Пациент, в свою очередь, сообщит о своем образе жизни, режиме сна и отдыха и получит рекомендации по их улучшению.
Одной из тех, кто уже наблюдается у кардиолога в кабинете хронической сердечной недостаточности, стала Ирина. Более 10 лет она живет с проблемами сердца.
«В новый кабинет можно обратиться за коррекцией уже назначенного лечения, за направлением на дообследование или в другие медучреждения. Помощь для людей, как я, стала более доступной», — поделилась мнением женщина.
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