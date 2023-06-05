Подмосковье 05 июня 2023, 12:19 Пешеходный мост на станции Депо отремонтируют в Лобне до конца года

Читать 360tv в

В городском округе Лобня начался капитальный ремонт пешеходного моста станции Депо. Работы должны завершиться в этом году.

В МЖД сообщили, что ситуация на станции Депо Савеловской железной дороги находится на особом контроле. При ремонте здесь заменят три лестничных схода с пешеходного моста — работы завершатся в этом году.

Реклама

Мост соединяет три микрорайона Лобни. Баннер с информацией о сроках проведения его ремонта был размещен в мае, на что местные жители живо отреагировали в социальных сетях положительными комментариями.

Ранее губернатор Андрей Воробьев сообщил, что в августе в Химках запустят МЦД-3.

Новости Московской области можно обсудить в «Суперчате 360».