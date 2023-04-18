Подмосковье 18 апреля 2023, 17:21 Детский сад на улице Борисова в Лобне достроят в 2024 году Пресс-служба администрации г.о.Лобня

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Детский сад на улице Борисова достроят в Лобне. Конкурс на поиск подрядчика опубликовали на портале ЕАСУЗ. Завершить работы планируют в 2024 году.

Как рассказали в комитете по конкурентной политике Подмосковья, в детский сад смогут пойти 100 воспитанников. В трехэтажном здании смогут разместиться пять групп по 20 мест от трех до семи лет.

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Работы проведут на счет региональных и муниципальных средств.

Ранее Андрей Воробьев рассказал о строительстве школ и детских садов в Подмосковье. В стадии работ и капитального ремонта находятся свыше 170 объектов образования.

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